Corona virüsün spora acı reçetesi!

Almanya’dan İtalya’ya İngiltere’den ABD’ye kadar birçok teknik direktör, futbolcu ve basketbolcu virüsün sıkıntılarını anlattı. İspanyol Elche’de forma giyen Jonathas, “Güçlü bir fiziğe sahip olmama rağmen bu acıları yaşadım” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı adeta esir alan koronavirüs illeti spor sahalarını da direkt etkiledi. Tüm branşlarda birçok sporcu, virüse yakalanarak karantinaya alındı.

Son günlerde futbolcu, basketbolcu ve teknik direktörler yaşadıkları evreleri anlattı. İtalya’dan Almanya’ya İspanya’dan İngiltere’ye ABD’den Fransa’ya kadar birçok yıldız isimde çıkan bu hastalığın özellikle semptomları herkesi korkuttu. 14 günlük karantinayla bu hastalığı atlatan Arsenal Menajeri Mikel Arteta, “Kendimi çok yorgun hissettim hep. Hiç iyi hissetmiyordum. Ağrılar da oluyordu” ifadelerini kullandı.

İspanya’nın Elche takımında oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Jonathas, “Önce ateş yükselmesi oldu ardından migren gibi baş ağrısı. Çok acı çektim. Sporcu olduğum için güçlü bir fiziğe sahibim ama ben bile bu acıları yaşadım. Yaşlı insanlar neler yaşıyor tahmin edemiyorum” dedi.

‘Kimse istemez’

Almanya’da Paderborn’da forma giyen 20 yaşındaki Luca Kilian, “Bu grip gibi bir şey değil. İlk başlarda çok öksürük yoktu ama arttı günden güne. Çok yorgundum. Emin olun, bu durumu yaşamayı hiçbir insan istemez” ifadelerini kullandı. Kilian hastalığı 10 günde yendiğini de açıkladı.

NBA’de Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert de yorgunluk ve yüksek ateşten şikayet edip, hastalığın son evresinde tat alma ve koku alma duyularını kaybettiğini duyurdu.

Milan’ın 51 yaşındaki efsanesi Paolo Maldini de, “İlk günler çok zor geçti. Ama bir şekilde atlattım. Şimdi ise tat alamıyor, koku duyamıyorum. Zor bir süreç” dedi. (Milliyet)