Corona virüsün ilk mikroskobik görüntüleri yayınlandı

Rusya'nın Novosibirsk'teki Vektör Enstitüsü'nden bilim insanları, corona virüsün ilk mikroskobik görüntülerini yayınladılar.

20 Mart 2020, Cuma 17:20 Son Güncelleme:
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Corona virüsün ilk mikroskobik görüntüleri yayınlandı

Dünyada gitgide büyüyen bir salgına ve 10.000'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden corona virüsü ilk defa mikroskobik olarak görüntülendi. 

Rusya'nın Novosibirsk'teki Vektor Enstitüsü'nde bilim insanları, fotoğraflamayı başardıkları virüsün görüntüsünü dünya ile paylaştılar. 

Rus bilim insanlarının geçirimli elektron mikroskobu JEM-1400’de kullandıkları negatif kontrast yöntemiyle corona virüsün ilk fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Her bir partikülün boyutunun 100-120 nanometre olduğu kaydedildi.

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