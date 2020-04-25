Corona virüsün bir semptomu daha! Erken belirti olabilir

ABD’li doktorlar “Corona virüs parmakları” adını verdikleri yeni bir Kovid-19 semptomu daha keşfetti. Uzmanlar bu semptomu, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu olarak tanımladı.

Pensilvanya Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach, ayak parmaklarında beliren lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissi duyulduğunu belirtti.

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EN ERKEN EVREDE BİR BELİRTİ

Bilim insanlarına göre, enfeksiyonun bu şekilde tezahürü hem akut solunum sıkıntısı sendromu olan ağır hastalarda hem de çocuklarda da dahil olmak üzere hastalığı asemptomatik seyreden gençlerde görülüyor.

USA Today’in haberine göre, aynı zamanda bu durum, testin negatif çıkabileceği hastalığın en erken evresinde bir belirti olarak ortaya çıkıyor.