Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin görevine başladı.

Hastalık sürecini Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlatan Vali Bilgin, 31 Mart'ta Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Gördüğü tedavinin ardından 17 Nisan'da hastalığı yenmeyi başardığını anlatan Bilgin, bu süreçte kendisini arayan, soran, dua eden herkese teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürünün Kovid-19 testi pozitif çıkınca, filyasyon kuralı gereği kendisine de yapılan testin ilk önce negatif çıktığını belirten Osman Bilgin, "Daha sonra özel kalem müdürüm pozitif çıkınca tekrar test yapıldı ama bende hiç belirti yoktu, çok da rahattım. Akciğer tomografim de çekildi, ilk başlarda hiçbir sorunum yoktu. İlk 4-5 günü de sıkıntısız atlattım zaten. 31 Mart'ta ise test pozitif çıktı." dedi.

Bilgin, 14 gün kuralının virüse yakalanmayla ilgili bir süre olduğunu, tedavi sürecinin ise biraz uzun sürdüğünü dile getirdi.

Bu sürede vücuttan sürekli mikrop atıldığını anlatan Vali Bilgin, şöyle devam etti:

"Benim de 5 gün hiç sıkıntım yoktu ama sonrasında virüsün etkisiyle hakikaten problemli, sıkıntılı günlerim oldu. Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah iyiyim. Allah'ım bizden inşallah razı olur. Bu virüs genç, yaşlı, orta yaşlı kavramlarını ayırmıyor. Televizyonlarda izliyoruz, kimin ne olacağı belli değil. Gençler kendilerine güvenerek, yaşlılar 'biz zaten yaşlıyız' diyerek lütfen hareket etmesinler. Toplumun sesi olsunlar. Kendilerini düşünmüyorlarsa vicdanen başkalarına, kardeşlerine, babalarına, annelerine verecekleri zararı düşünsünler."

"Lütfen yüzde 100 tedbir alalım"

Hastalığın insanı çok yorduğunu, insanı ailesinden ve her şeyden kopardığını belirten Bilgin, "O nedenle tedbirlerimizi yüzde 99 oranında almamız anlam ifade etmiyor. Biz de makamımızda yüzde 99 tedbir aldık, ancak koronavirüs özel kalem müdürüme bulaşarak imza sırasında bize de bulaştı. Tedbirler yüzde 99 yetmiyor, lütfen yüzde 100 tedbir alalım." ifadesini kullandı.