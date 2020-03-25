Corona virüsü son dakika! Futbol camiası corona virüs için tek yürek olabilir

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini gösterirken ihtiyaç sahipleri için ünü sporcular, futbolcular ve kulüpler bağış yapmaya başladı. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pep Guardiola, Roger Federer gibi isimler hem maddi hem de sağlık malzemesi yardımlarında bulundu.

25 Mart 2020, Çarşamba 21:57 Son Güncelleme:
- A +
Corona virüsü son dakika! Futbol camiası corona virüs için tek yürek olabilir

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini gösterirken ihtiyaç sahipleri için ünü sporcular, futbolcular ve kulüpler bağış yapmaya başladı. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pep Guardiola, Roger Federer gibi isimler hem maddi hem de sağlık malzemesi yardımlarında bulundu.  

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...