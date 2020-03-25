Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini gösterirken ihtiyaç sahipleri için ünü sporcular, futbolcular ve kulüpler bağış yapmaya başladı. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pep Guardiola, Roger Federer gibi isimler hem maddi hem de sağlık malzemesi yardımlarında bulundu.