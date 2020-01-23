Corona virüsü nedir? Corano virüsü belirtileri! Kedi ve Yarasa...

Korona virüsü nedir? Korona virüsü belirtileri nelerdir? Korona virüsü ne zaman ortaya çıktığı bilgileri araştırılıyor. SARS virüsünün bir kuzeni olan ve ilk olarak Çin’de ortaya çıkan Corona Virüsü (Coronavirus), salgının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlamasından bu yana yüzlerce kişiyi enfekte etti. Virüs yapısını ilk kez çözen bilim adamı Leo Poon, bu virüsün muhtemelen bir hayvanda ortaya çıktığını ve insanlara yayıldığını söyledi. Tüm dünyada gündem olan bu salgın Türkiye’de yoğun olarak araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında Korono visürü nedir ve Corona virüsü belirtileri nelerdir soruları yer alıyor. Peki, dünyayı tehdit eden bu Corona virüsü nasıl bulaşır ve tedavisi var mı? Haberimizde, Corona virüsü hakkında bilinmesi gerekenleri sizin için derledik.

Korona virüsü ne zaman ortaya çıktı?

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıkladı.

Huanan Deniz Ürünleri Pazarı 1 Ocak’ta söz konusu “gizemli vaka” nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi 5 Ocak’ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi.Çinli bilim insanları, 9 Ocak’ta söz konusu “gizemli hastalığı”, yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı. Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak’ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı.

Bilim insanları, virüsün SARS’a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.

Koronavirüsü, 14 Ocak’ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan’dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Japonya, 16 Ocak’ta virüs ile ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Aynı gün virüs Vuhan’da 41 kişide daha görüldü.

Taylan’da 17 Ocak’ta yeni koronavirüsü bulaşan ikinci vaka ortaya çıktı. Vuhan’da 18 Ocak’ta 59 kişide daha virüs tespit edildi, can kaybı 3’e çıktı.

Virüs, 19 Ocak’ta Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentine sıçradı ve ilk vaka görüldü. Vuhan’da ise 19 ve 20 Ocak’ta 136 yeni vaka tespit edildi.

Başkent Pekin'de 20 Ocak’ta 2 kişide virüs tespit edildiği bildirildi. Güney Kore’de de ilk vaka tespit edildi.

21 Ocak’ta virüsten etkilenenlerin sayısı 300'ü aştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 22 Ocak’ta virüsün bulaştığı kişi sayısı 440’a çıktı, can kaybı 9’a ulaştı.

Korona virüsünün ortaya çıktığı yerler

Aralık ayından bugüne kadar Pekin ve Şanghay kentleri ile Guangdong eyaleti başta olmak üzere çeşitli ülkelerde tespit edilen virüs, hızla yayılması nedeniyle halkta tedirginliği artırıyor. ABD'nin Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.

Korona virüsü belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni korona virüsü, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.NCoV’in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

İlk önce deniz ürünlerinden insanlara, sonrasında ise insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu belirtilen virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşı bulunmuyor.