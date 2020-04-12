İran'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 474'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1657 artarak 71 bin 686'ya ulaştığı bilgisini verdi. Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 43 bin 894 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Tahran'da Kovid-19 nedeniyle 13 taksici hayatını kaybetti

Bu arada, Tahran Taksi Yönetim ve Denetimi Genel Müdürü Ali Rıza Gannadan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da 13 taksicinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gannadan Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Tahran'da 302 taksici Kovid-19'a yakalandı. Şu ana kadar bu virüsten 13 taksici hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Covid-19'a yakalanan taksicilerden 198'inin hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Gannadan, 53 taksicinin evinde karantinada olduğunu kaydetti.

Başkent Tahran'da yaklaşık 80 bin taksi bulunuyor.

AA