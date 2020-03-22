Corona virüsü haberleri SON DAKİKA: Vaka sayısı arttı!

Türkiye ve dünyada Corona virüsü ile ilgili haberler merakla takip ediliyor. Son olarak Corona virüsü salgını nedeniyle sporda vaka sayısı arttı. Corona virüsü bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artırmaya başlarken, corona virüsü ile alakalı yeni ve sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ayrıca spor kulüplerinden yeni corona virüs önlemleri alınıyor. Fanatik canlı blogda dün geceden itibaren yaşanan son dakika corona virüsü ve spor ile ilgili haberleri burada topladık. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar...

SON DAKİKA 23 - 24 MART PAZAR CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

09.00 | Serie A ekiplerinden Udinese, COVID-19'un yayılmasını durdurmak için uygulanan hükümet kısıtlamaları sonrasında tüm kulüp faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

20.55 | Almanya Başbakanı Angela Merkel, daha önce bir araya geldiği doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca kendisini karantina altına aldı.

20.30 | İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi.

19.30 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi ZEYNEP KAMİL, ÜMRANİYE AFİYET, PENDİK DEVLET, HAYDARPAŞA, OKAN ÜNV. ,DÜNYA GÖZ, İSTİNYE CAD., BEZMİALEM ÜNV TIP FAKÜLTESİ, ÇAPA, BİRUNİ, BAYRAMPAŞA DEVLET, MEDICALPARK BAHÇELİEVLER HİZMET, AMERİKAN , HARBİYE NİZAMİYE CAD. hastane ve caddeki otoprakları ücretsiz hale getirdi.

18.45 | Bir dönem Galatasaray 'ı çalıştıran İtalya A Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini, corona virüsü nedeniyle çocukluk arkadaşını kaybettiğini açıkladı.

17.15 | Juventus'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

16.00 | İtalya Serie C ekibi Pergolettese'nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

15.40 | Fenerbahçe Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerinin sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.

14.55 | Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Numan Ceyhan, eşi Arzu Ceyhan ile birlikte corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

11:52 | Corona virüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligleri ertelemesinin ardından Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla 6 maddenin yer aldığı anlaşmalar imzalamaya başladılar.

10:55 | Avustralya'da futbol ligi (Amerikan futbolu) haziran ayına kadar askıya alındı.

10.00 | Çin'de Shandong Luneng forması giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Belçika Milli Takımı'nda 87 kez forma giyen Fellaini, daha önce Everton ve Manchester United için ter dökmüştü.