Corona virüsten etkilenmeyen ülkeler! İşte tam liste...
Son zamanlarda tüm dünyanın korkusu olan corona virüs, 15 ülkede henüz yok. Daily Mail ‘in bugün yayımlanan listesinde corona virüsün bu ülkelerde vakanın görülmediğini söylüyor. İşte corona virüsten etkilenmeye o ülkeler...
Corona virüs salgını dünyada birçok ülkeyi etkisini altına aldı. Türkiye'de bu ülkeler arasında yer aldı. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de bu virüsü yaşadı. Ancak bu virüsün bulaşmadığı ülkeler de var.
Corona virüsten etkilenmeyen ülkeler!
Son verilere göre, 15 ülke ve 11 adada tek bir enfeksiyon vakası kaydedilmedi. Aşağıda bu virüsten etkilenmeyen ülkeleri ve adaları listeledik;
Komor Adaları
Kiribati
Lesoto
Marshall Adaları
Mikronezya Federal Devletleri
Nauru
Palau
Solomon Adaları
Tacikistan
Tonga
Türkmenistan
Tuvalu
Vanuatu
Kuzey Kore
Pitcairn
St. Helena Ascension
Tristan da Cunha (İngiltere)
Amerikan Samoası (ABD)
Wallis
Futuna Adaları (Fransa)
Svalbard (Norveç)
Noel adaları
Norfolk
Cocos Adaları (Avustralya)
Niue
Tokelau
Cook Adaları (Yeni Zelanda)
Corona virüsün görünmediği bazı ülkelerin nedeni, coğrafi konumdur. Örneğin; Afrika’nın doğu kıyısında bulunan Komorlar veya Pasifik Okyanusu’ndaki Tuvalu. Diğer ülkeler ve bölgeler, virüsün potansiyel yayılmasını durdurmak için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçti. Kuzey Kore, Güney Kore’de 10 binden fazla vakanı resmi kayıtlarda olmasına rağmen, Corona virüs ülkedeki insanların etkilemediğini ısrarla belirtiyor. Son olarak Tacikistan, virüsün dünyaya yayılmasının ilk merkezi olan Çin ile sınır komşusudur ve bu zamana kadar tek bir vaka dahi görülmemiştir.