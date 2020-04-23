Corona virüsten etkilenmeyen ülkeler! İşte tam liste...

Corona virüs salgını dünyada birçok ülkeyi etkisini altına aldı. Türkiye'de bu ülkeler arasında yer aldı. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de bu virüsü yaşadı. Ancak bu virüsün bulaşmadığı ülkeler de var.

Corona virüsten etkilenmeyen ülkeler!

Son verilere göre, 15 ülke ve 11 adada tek bir enfeksiyon vakası kaydedilmedi. Aşağıda bu virüsten etkilenmeyen ülkeleri ve adaları listeledik;

Komor Adaları

Kiribati

Lesoto

Marshall Adaları

Mikronezya Federal Devletleri

Nauru

Palau

Solomon Adaları

Tacikistan

Tonga

Türkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Kuzey Kore

Pitcairn

St. Helena Ascension

Tristan da Cunha (İngiltere)

Amerikan Samoası (ABD)

Wallis

Futuna Adaları (Fransa)

Svalbard (Norveç)

Noel adaları

Norfolk

Cocos Adaları (Avustralya)

Niue

Tokelau

Cook Adaları (Yeni Zelanda)

Corona virüsün görünmediği bazı ülkelerin nedeni, coğrafi konumdur. Örneğin; Afrika’nın doğu kıyısında bulunan Komorlar veya Pasifik Okyanusu’ndaki Tuvalu. Diğer ülkeler ve bölgeler, virüsün potansiyel yayılmasını durdurmak için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçti. Kuzey Kore, Güney Kore’de 10 binden fazla vakanı resmi kayıtlarda olmasına rağmen, Corona virüs ülkedeki insanların etkilemediğini ısrarla belirtiyor. Son olarak Tacikistan, virüsün dünyaya yayılmasının ilk merkezi olan Çin ile sınır komşusudur ve bu zamana kadar tek bir vaka dahi görülmemiştir.