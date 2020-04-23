Corona virüste yeni kriz! Çin ve Almanya geriliyor

Almanya'nın en çok satan gazetelerinden olan Bild'de geçtiğimiz günlerde Pekin yönetiminin, Corona virüsün etkilerinden dolayı Berlin'e 150 milyar dolarlık bir tazminat ödemesi gerektiği şeklinde bir yorum yapılmıştı.

Vuhan'daki canlı hayvan pazarından dünyaya yayılan virüs konusunda Çin'i önlem almamakla suçlayan Bild, algının dünyaya yayılmasından Çin yönetimini sorumlu tutmuştu.

Çin'den tepki geldi: Adaletten uzak! Yabancı düşmanlığı...

Çin’in tepkisi ise Berlin Büyükelçiliği websitesinde yayımlanan mektupla geldi. AÇıklamada, Bild2in yaptığı haberin kronolojiden ve adaletten uzak olduğu, Çin’e karşı milliyetçilik, önyargı, yabancı düşmanlığı yarattığı belirtildi. Mektupta ayrıca Çin'in aldığı önlemler sayesinde dünyanın bu salgında ciddi şekilde zaman kazandığı ve pandeminin dizginlenmesinde başrol oynadığı yazıldı. Son olarak ise Çin’in salgını örtbas ettiği suçlamalarını reddeden mektupta henüz birkaç kişi hayatını kaybetmişken Dünya Sağlık Örgütü’nün bilgilendirildiği belirtildi.

Bild'den yanıt gecikmedi: Herkesi izliyorsunuz

Bild Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt ise daha sonra Almanca ve İngilizce olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e hitap etti.

Reichelt'ın sert mektubunda şu sözler yer aldı:

"Hayvan pazarını kontrol etmediniz"

"Siz gözetleme sistemi sayesinde başkan oldunuz. Yoksa olamazdınız. Herkesi, her şeyi izliyor ve gözetliyorsunuz ancak bir hayvan pazarını kontrol etmeyi reddediyorsunuz. Yarasa çorbası satan tezgahlara dokunmadınız bile. Sanırım tüm dünyaya maske göndermeyi büyük dostlık sanıyorsunuz ama değil. Çin'i bu şekilde güçlendirmeyi düşünseniz de başarılı olamayacaksınız"



