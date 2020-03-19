Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yeni tip Corona Virüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Meclis'in iradesi, toplumun direnme ve başarma kararlılığının artması demektir. Mart ayı başı itibariyle Çin'de vaka sayısı azalmaya başlayarak, salgının merkezi Avrupa'ya kaydı. Çoğu tedbirimiz DSÖ'nün gereklilik ilanından önce uygulanmaya konulmuştur. Virüs 11 Mart'ta DSÖ tarafından pandemi olarak tanımlandı, bizim mücadelemizin mantığı ise baştan beri böyleydi.

LABORATUVAR SAYISI ARTIYOR

Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı.

Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle buralarda bulunan vatandaşlarımızı ülkemize getirip izole ediyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar ahlak sınırları dışındadır.

BÜTÜN BÜYÜK ŞEHİRLERDE TEST YAPILABİLECEK

Hastalığın teşhisinde güvenilir sonuç almak adına kendi tanı kitimizi geliştirdik. Laboratuvar sayımızın artmasıyla birlikte yakında bütün büyük şehirlerde test yapacağız.

Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız.

GÜNDE 10-15 BİN TEST HEDEFİ

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz.