Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber, dünya gündeminde!

Dünya futboluna etki etmiş efsane Türk kalecilerden Rüştü Reçber, corona virüse yakalandı.
2002 Dünya Kupası'na damga vuran ve Barcelona formasını giymiş efsane kalecinin durumu da dünya basınında geniş yankı yarattı.
İşte Rüştü Reçber'in durumuna ilişkin dikkat çeken haberler:
Sport (İspanya)
Barcelona'nın eski kalecisi Rüştü Reçber, corona virüs nedeniyle hastanede
AS (İspanya)
2003-04'te Barcelona forması giyen Rüştü Reçber, corona virüs testinin pozitif çıkması sonrası hastaneye kaldırıldı.
EUROSPORT (İspanya)
Türk kaleci Rüştü Reçber, virüs belirtileri nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.
Daily Star (İngiltere)
Standard (İngiltere)
Barcelona'nın eski kalecisi Rüştü hastanede
L'Equipe (Fransa)
France Football
Football (Fransa)
Sky Sport (İtalya)
Fatih Terim'den sonra Türk Milli Takımı'nın bir başka efsanesinin corona virüs testi de pozitif çıktı.
La Gazzetta dello Sport (İtalya)
Diario Do Grande ABC (Brezilya)
2002'de Dünya Kupası'nda Brezilya'ya meydan okuyan Türk kaleciye COVID-19 teşhisi
globoesporte (Brezilya)
Ole (Arjantin)
Messi'nin eski takım arkadaşının corona virüs testi pozitif
SPORT24 (Rusya)
Türk Milli Takımı'nın rekortmen kalecisine corona virüs bulaştı
Habla Deportes (Kolombiya)
WALFOOT (Belçika)
footnews (Belçika)
De Telegraaf (Hollanda)
Sport (Çekya)
SDNA (Yunanistan)