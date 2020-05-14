Beşiktaş'ta corona virüs şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişide corona virüs vakası tespit edildi.

Başkan Çebi, yaşanan bu olay sonrasında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Beşiktaş'ın başkanı "Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu... İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. YK olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz." sözleriyle ligin bu durumda oynanmasının zor olduğunu söyledi.