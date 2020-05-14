Corona virüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler: Futbol oynanamaz
Beşiktaş'ta corona virüse yakalanan Ahmet Nur Çebi, flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, tüm tedbirleri almasına rağmen bu vakaya yakalandığını ve Bilim Kurulu'nun onayı olmadan futbol oynanmayacağını söyledi.
Beşiktaş'ta corona virüs şoku yaşanıyor. Siyah beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişide corona virüs vakası tespit edildi.
Başkan Çebi, yaşanan bu olay sonrasında gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuştu. Beşiktaş'ın başkanı "Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu... İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. YK olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz." sözleriyle ligin bu durumda oynanmasının zor olduğunu söyledi.