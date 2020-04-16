Real Madrid, corona virüs salgınının çok ağır hissedildiği İspanya'da çalışmalarını durdurmadı ve 81.044 kapasiteli Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesi için harekete geçti.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesi Real Madrid'e 572 milyon euroya mal olacak. Stadyumun kapasitesinde bir değişiklik olmayacak. En büyük özellik olarak ise stadın dış kısmının 360 derece dönen bir ekrandan oluşmuş olması...

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2016 yılında yaptığı açıklamada yapılacak yeni stad için ''Mimari açıdan bir devrim yaratacak. Madrid'in sembolü olacak bir yapı karşımıza çıkacak'' sözlerini kullanmıştı.

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