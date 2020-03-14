Corona Virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Biz de sokağa indik ve insanlara Corona Virüs'e karşı aldıkları önlemleri sorduk. Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanmasının ardından bazı kimseler ligin ertelenmesi şeklinde görüş bildirirken bazıları ise bu karara karşı çıkarak paniğe gerek olmadığını ve maçların seyircisiz oynanmaya devam etmesi şeklinde görüşlerini bildirdiler.

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