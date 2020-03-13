Corona virüs testi pozitif çıkan Mikel Arteta’dan ilk mesaj

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

13 Mart 2020, Cuma 21:00 Son Güncelleme:
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Corona virüs testi pozitif çıkan Mikel Arteta’dan ilk mesaj

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig’in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

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