19 Mart Perşembi Corona Virüs dünyayı vurmaya devam ediyor. Bir çok radikal önlemler alınırken sporda da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse tüm dünyada ligler ertelendi bütün spor müsabakaları durma noktasına geldi. Fanatik Canlı blogda dün geceden itibaren yaşanan son dakika Corona Virüs ve spor ile ilgili haberleri burada topladık. İşte yaşanan son gelişmeler ve tüm detaylar...

SON DAKİKA CANLI CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ...

04:55 | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren takım antrenmanlarının başlayacağını açıkladı.

03:00 | Geçtiğimiz günlerde Corona Virus testi belirsiz şekilde pozitif çıkan Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan yeni testin negatif çıktığı açıklandı.

02:12 | Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo spor dünyasının yaptığı #StayAtHomeChallenge'a farklı bir boyut getirdi...





00:36 | Nijerya Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm futbol faaliyetlerinin 4 haftalığına durdurulduğunu açıkladı.

00:05 | Alparslan Öztürk: Virüsün tehdit ettiği tüm ligler ertelenmişken hala karar bekliyoruz. Eğer herhangi bir idman, kamp, yolculuk ve maç sırasında ben bu virüsü kapar ve 3 yaşındaki ikizlerime ya da 4 aylik hamileeşime bulaştırırsam sebep olan hiçbir yetkiliye hakkımı helal etmeyeceğim.

23:51 | Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2021 yılında Çin'de düzenlenmesi planan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

23:11 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona Virus nedeniyle 93 yeni vakanın olduğunu ve 61 yaşındaki erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, toplam hasta sayısının 191 olduğunu belirtti.

20:36 | Falcao: Dünyanın dört bir yanında insanlar ölüyor. Ve biz futbol oynamayı konuşuyoruz. Güvende olun ve evde kalın.

Corona Virüs'e yakalanan NBA oyuncuları:

Kevin Durant

Rudy Gobert

Donovan Mitchell

Christian Wood

Adları henüz açıklanmayan üç Brooklyn Nets oyuncusu

Corona virüs nedeniyle ertelenen turnuvalar

EURO 2020

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

Diamond League

Copa America

CEV, Voleybol

NBA

EuroLeague

PGA Avrupa Turu

Tenis

NHL

F1 Grand Prix

Kayak Dünya Şampiyonası

Rugby Şampiyonası

Beyzbol Ligi

Corona Virüs nedeniyle ertelenen ligler hangileri?

Ertelenen ligler: İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, Slovakya, Macaristan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Kolombiya, Amerika, Çin, Japonya, İran, Meksika, İrlanda, Romanya...

Devam eden ligler: Türkiye

Corona Virüse yakalanan futbolcular

- Trabzonspor'un eski futbolcusu Hyun-jun Suk'un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- Hannover 96 forması giyen Timo Hüber, futbol dünyasında corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Everton, bir futbolcuda koronavirüs semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı. Kulübün tesisleri kapatıldı.

- Chelsea: Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Kulüp tesisleri kapatılmıştır.

- Daniele Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." dedi

- Manchester City'de Benjamin Mendy'nin aile üyelerinde corona virüsü tespit edildiği bu sebeple de Fransız futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.

- Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs semptomlarına rastlandığını duyurdu.

- Gabbiadini, "Size iyi olduğumu söylemeyi önemsiyorum. Endişe etmeyin iyiyim. Kurallara uyun, evde kalın, her şey çözülecek." ifadelerini kullandı.

-Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

-La Liga takımlarından Leganes'te kulübün CEO'su Angel Martín Ortega'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımın idmanları durduruldu

-Sampdoria, Gabbiadini'nin ardından 4 futbolcusunun daha corona virüsüne yakalndığını açıkladı.







