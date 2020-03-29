Corona Virüs sayısında son dakika! Bakan Koca yeni rakamı açıkladı...

Corona Virüs ülkemizdeki etkisini artırmaya devam ediyor. Her geçen gün sayılar artarak devam ediyor. 28 Mart Cumartesi günü rakamlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine twitter hesabından açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'nin günlük coronavirüs tablosunu açıkladı. Bugüne kadar toplam 55.464 test yapıldığını açıklayan Koca, vaka sayısının 7402 olduğunu açıkladı. Koca, Türkiye'de yeni tip coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 108'e çıktığını çıktığını bildirdi. İşte Türkiye'de yaşanan son dakika Corona Virüs haberleri ve tüm detaylar...

28 MART CUMARTESİ TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS'DE SON DAKİKA

Toplam vaka sayımız: 7402

Toplam can kaybımız: 108

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayımız: 445

Toplam Entübe hasta sayımız: 309

Toplam İyileşen hasta sayımız: 70

Türkiye'nin coronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Bala ve Gölbaşı ilçeleri arasında trafik ekiplerince kurulan kontrol noktasında denetlemede bulunarak, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Soylu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarındaki araçlara yönelik yapılan sağlık kontrolünde ateş ve öksürük gibi semptomlar görülen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını söyledi. Özel araçlardaki vatandaşların ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemin 81 ilin giriş çıkışlarında oluşturulduğunu hatırlatan Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleriyle ilgili gönderdiği genelgeye göre, havayolu yolcuları, bugün saat 06.00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm hava yolu firmaları Seyahat İzin Belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.



