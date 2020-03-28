Corona virüs salgınının anatomisi! Geçmişten günümüze gelen virüs...

Tarih boyunca pek çok salgın hastalıkla mücadele eden insanlık, son yıllarda ise coronavirüs salgınlarıyla karşı karşıya. 1918-1920 arasında yayılan İspanyol gribi, dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın hayatına mal olmuştu. 21. yüzyılda ise hayvandan insana geçen ve çok hızlı yayılan başka virüsler ortaya çıktı.

Corona virüs adı verilen virüs türleri bu yüzyıla damga vurdu. SARS ve MERS’ten sonra, son olarak, KOVID-19 adı verilen yeni tip corona virüs, Çin’in Vuhan kentinden, bütün dünyaya yayıldı. Çalışmalar, Kovid-19’un özellikle SARS ile benzerliğini ortaya koysa da virüsün farklılık gösterdiği noktalar da mevcut.

3 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un ölüm oranını yüzde 3.4 olarak duyurdu. Kovid-19, bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 10'unu öldüren SARS'tan daha az ölümcül. MERS de ise ölüm oranı yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Ancak Kovid-19, Aralık’tan bu yana, çok kısa bir sürede diğer virüslere nazaran çok hızlı yayıldı ve daha fazla kişiye bulaştı.

Kovid-19, SARS ve MERS’in ulaştığı vaka ve ülke sayısını çok kısa zamanda geçti.

AA