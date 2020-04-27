TÜBİTAK, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının yanı sıra küresel salgının etkilerini sosyal, beşeri bilimler yönünden incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için araştırma yapanlar ile koronavirüse yönelik projelerde görev alacak araştırmacılara destek sağlayacak. Bu kapsamda, koronavirüse yönelik projelerde görev alacak araştırmacılara destek amacıyla STAR programı başlatıldı. Salgın sürecinde çözümün parçası olmak isteyen KOBİ'ler ile genç girişimciler de TÜBİTAK tarafından desteklenecek. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen projeleri DHA ekibine anlattı.

'446 PROJE ALDIK'

Prof. Dr. Mandal, koronavirüsle ile mücadele için KOBİ’ler özelinde sağlanan imkanlarla ilgili bilgi vererek, bu doğrultuda nisan ayının başlarında bir çağrıya çıktıklarını, 1 haftada 446 tane proje aldıklarını kaydetti. Mandal, "446 tane proje, tanı kitleri, koruyucu elbiseler, maske, yoğun bakım üniteleri, dezenfektanlar gibi alanlarda geldi. Hızlı bir şekilde 446 tane firma sanal ortamda ziyaret edildi. Biz 10 kadar projeyi desteklemeyi planlamıştık ama gelen projelerin niteliği heyecan verici noktada olduğu için 35 tane firmamızla bu projelerimize başladık. 35 firma birbirine rekabet halinde firmalar ama biz 35 tane firmayla birlikte çalışıyoruz. Birlikte geliştiriyoruz, birlikte başaracağız. 35 tane projenin yürütülmesiyle ilgili 13.4 milyon TL de proje desteği var" dedi.

'BAŞVURANLARIN 3'TE 2'Sİ KADIN ARAŞTIRMACI'

Başkan Mandal, STAR programı kapsamında 2 haftada başvuruları aldıklarını, şu anda değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti. 340 lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıların bu sürece katkı vermek istediğini söyleyen Mandal, "Başvuran 340 arkadaşımızın 222’si kadın araştırmacılarımız. Ülkemizde başvuranların 3'te 2'si kadarı kadın araştırmacılarımızdan oluşuyor. İnşallah mayıs ayının başında duyurmuş olacağız ve bu araştırmacılar halen yürürlükte olan aşı, ilaç projelerine katılmış olacaklar" diye konuştu.

'30 GENÇ GİRİŞİMCİYİ DESTEKLEMİŞ OLUYORUZ'

Bu süreçte akademisyenlerin, ilaç ve aşı geliştiren büyük firmaların, KOBİ’lerin, öğrencilerin ve iş fikri olan girişimcilerin yer aldığını söyleyen Başkan Mandal, başarılı iş fikirlerinin TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci Programı vasıtasıyla oluşturulan uygulayıcı kuruluşlarla desteklendiğini kaydetti. Mandal, "Bu program kapsamında da 30 tane henüz firmalaşmamış iş fikri olan genç girişimcilerimizi Türkiye'nin geleceğinin teknoloji yıldızlarını desteklemiş oluyoruz" dedi.

'KÜRESEL LİDER OLMA, BİLİM TEMELLİ YAKLAŞIMLA MÜMKÜN'

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiinde yüzde 15’lerde olan yerliliğin yüzde 70’lere çıkma başarısının diğer alanlarda da olması gerektiği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, bunun en başında da sağlık alanının geldiğini söyledi. Mandal, şunları kaydetti:

"Biz bu virüsü konuşmazdan evvel 'Savunma sanayindeki başarımızı nasıl yaygın hale getiririz' diye uğraşıyorduk. Şu anda kendimizi gösterme dönemimizdi. Yerli solunum cihazı 2012 yılında başlayan bir girişimdi. Bu dönemde bütün dünya solunum cihazlarıyla ilgili güçlük çekerken bununla ilgili 'Bizim ne yeteneklerimiz var' diye baktığımızda dedik ki 'Bizim TÜBİTAK tarafından desteklenen biyosis firmasının geliştirmiş olduğu bir donanım var'. Hemen onunla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız bu süreci kontrol etti. Selçuk Bayraktar bu işin en önemli aktörlerinden birisi. Bu girişim hızlı bir şekilde üretim noktasına geldi. TÜBİTAK'ın ve ülkemizin kurumlarının vermiş olduğu KOBİ girişiminin nasıl bir çözüm ürettiğinin önemli bir göstergesi. Savunma sanayinde yaptığımızı ülkemizin milli teknoloji hamlesi yaklaşımıyla yerli ve milli olarak hem özgüvenimizi oluşturduk hem de tüm dünyaya göstermiş olduk. Türkiye'nin geleceğindeki hem bölgesel hem de küresel lider olma boyutu ancak bilim temelli bir yaklaşımla mümkün. Biz de inşallah bunu ülkemizde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda biz bunu ülkemizin tüm ilgili ekosistemiyle birlikte başarabileceğimize inanıyoruz."

DHA