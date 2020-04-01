Corona virüs nedeniyle spor camiasında yaşanan son gelişmeler!

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen olimpiyatlar hakkında konuşan milli güçlü Rıza Kayaalp, “Üstümüzde büyük bir yük ve zorlu bir süreç vardı. Sakatlıklarım da vardı. Onların iyileşmesi de 2 ayımı alacaktı. Bu yüzden ertelenmesi benim için iyi oldu” yorumunu yaptı.

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Milli judocu İrem Korkmaz, koronavirüs ile ilgili, “Ailemizi ve etrafımızdaki kişileri korumak için evde kalmamız ve uyarıları dikkate almamız gerekiyor. Şu an olimpiyatlar ertelendi. Ben de zirvede kalmak ve performansımın düşmemesi açısından antrenmanlarıma evde devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Dünyanın en prestijli tenis organizasyonu Wimbledon ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman Tenis Federasyonu Başkan Yardımcısı Dirk Hordorff, 29 Haziran’da başlaması gereken organizasyon hakkında, “Böyle bir dönemde turnuvanın yapılması imkânsız. 2020’de bu turnuva düzenlenmeyecektir” dedi.