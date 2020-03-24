Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 'sokağa çıkma yasağı' getirildi. Bu yasakla ilgili olarak dün sosyal medyada paylaşılan video ise tepki çekti.

Görüntülerde 65 yaşın üstünde olduğu anlaşılan bir vatandaşa kendisini polis gibi tanıtıp 'evine dönmesi gerektiğini ve şimdilik işlem yapmadıklarını' söyleyen kişi bugün gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" dendi.