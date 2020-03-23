Corona virus: Kanada 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Corona virüs salgını sebebiyle dünya spor faaliyetlerinde durdu. Kanada da 2020 Tokyo Olimpiyatları 1 sene ertelenemediği sürece takım göndermeyeceğini açıkladı.

23 Mart 2020, Pazartesi 09:11 Son Güncelleme:
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Corona virus: Kanada 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Kanadalı yetkililer 24 Temmuz'da başlaması gereken Olimpiyatlar'ın beklendiği şekilde programlandırılması halinde Tokyo'ya sporcu gönderilmeyeceğini belirttiler. 

Ortak bir açıklamada, Kanada Olimpiyat Komitesi ve Kanada Paralimpik Komitesi şunları söyledi: Ertelemenin doğasında var olan karmaşıklıkları fark etsek de, sporcularımızın ve dünya toplumunun sağlığı ve güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur. Bu sadece sporcu sağlığıyla ilgili değil, aynı zamanda halk sağlığıyla da ilgilidir.

Norveç, Brezilya ve Slovenya da dahil olmak üzere birçok ülke Olimpiyat Komites'ine oyunların ertelenmesi konusunda baskı yapıyor ancak erteleme olmadığı halde katılım sağlanmayacağını belirten ilk ülke Kanada oldu. Diğer ülkeler herhangi bir katılmama açıklaması yapmadılar.

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