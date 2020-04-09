Corona virüs salgını, spor dünyasını ekonomik olarak da ağır şekilde etkiliyor. Tüm büyük sportif etkinliklerin ya iptal edildiği ya da ertelendiği bir ortamda, Premier Lig kulüpleri de, maddi olarak zor günler geçiriyor. Zira yapılan son araştırma kulüplerin kadro değerinin, toplam 1.6 milyar sterlin azaldığını ortaya koydu.

Salgın nedeniyle oluşan belirsizlik ortamı, kulüpleri adımlarını çok daha dikkatli atmaya zorluyor. Bu da oyuncuların piyasa değerlerinin düşmesini beraberinde getiriyor.

Bu durumdan en fazla etkilenen kulüp ise Manchester City. Bu süreçte City'nin kadro değerinin 255 milyon sterlin düştüğü belirtiliyor. En fazla değer kaybeden oyuncu ise 115 milyon sterlinlik piyasa değeri 29 milyon sterlin gerileyen Raheem Sterling. Sterling'i, Kevin de Bruyne, Harry Kane ve Mohamed Salah takip ediyor.

Araştırma, 1998'den önce doğan oyuncuların piyasa değerlerinin, ortalama yüzde 20 düştüğünü ortaya koydu. 1998'den sonra doğan oyuncuların piyasa değerlerinde ise yüzde 10’luk düşüş söz konusu.

beIN Sports



