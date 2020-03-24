Corona virüs nedeniyle Türkiye’de ara verilen liglerin ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Kulüpler Birliği 17 Nisan’da ligleri başlatmayı hedefliyor. Ancak salgının bu ivme ile devam etmesi durumunda, bu olasılık zor gibi duruyor. Süper Lig’de mücadele eden takımların teknik heyetleri, futbolcularına bireysel çalışmalar verdi. Futbolcuların durumları uzaktan takip ediliyor. Bazı takımlar da antrenmanlara bugünden itibaren başlayacak. Bu durum futbolcuların performansını nasıl etkiler? Atletik Performans Antrenörü Murat Kuyucuoğlu bu konulara açıklık getirdi.

İşte Kuyucuoğlu'nun açıklamaları:

"Öncelikle bu süreçte, takımların antrenmanlara başlama tarihiyle, maçların başlama tarihine göre antrenman programını dizayn etmek gerekir. Görülüyor ki bugün itibariyle bu da belirsiz. Bu dezavantaj tüm takımlar için eşit durumda. Futbolcular evde sahada yapacağı taktiksel antrenmanını yapamayacaktır. Görüyorum ki bazı takımlar oyuncuların evlerine bir takım fitness malzemesi göndermekte. Bunların çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Umarım milyon dolar kazanan futbolcuların evinde mini fitness salonu vardır. Avrupa’da bir çok futbolcunun evlerinde izinli günlerinde rejenerasyon antrenmanı yaptıkları salonları var."

'3 haftada performans düşer'

"En azından şu dönemde futbolcuların evlerinde koşu bandı, serbest ağırlıklar, kısmen direnç egzersizleri bulunması gerekmektedir. Eğer idmana başlama süresiyle maçlar arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Antrenman programını atletik performans antrenörleri yazabilir ama evinde hiçbir malzemen yoksa boşunadır. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde futbolcuların kondisyonu düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır. 3-4 hafta sonra atletik performansları da (Kuvvet, dayanıklık, sürat, esneklik, çabukluk) hızla inişe geçer."

Akşam