Tüm dünyayı kasıp kavuran Corona (Korona) Virüsü bu videoyla daha yakından tanıyabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen bu salgın hakkındaki tüm doğruları videomuzda seyredebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı makale baz alınarak hazırlanan bu videoyu mutlaka izlemenizi öneriyoruz!

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