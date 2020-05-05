5 MAYIS CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

"Worldometer" sitesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 200 bine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 181 bin 602 kişi iyileşti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 230 yıllık tarihinde "ilk kez uzaktan sözlü yargılama" yapmaya başladı.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davası, Kovid-19 önlemleri nedeniyle eylüle ertelendi.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 29 bin 79'a, vaka sayısı ise 211 bin 938'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 82 bin 879 oldu.

İtalya'da, 2. aşamaya geçişle bugün inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde, fabrikalarda 4 milyonu aşkın çalışan işbaşı yaptı.