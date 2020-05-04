4 MAYIS CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.35 | Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 275 kişi hayatını kaybetti.

09.20 | Kanada’da Corona virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 774’e yükseldi

09.10 | Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 250 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 145 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, salgının en fazla etkilediği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 175 bini aşarken, can kaybı 68 bin 173, iyileşen sayısı ise 177 bin 705 oldu.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 884'e, virüs bulaşanların sayısı 210 bin 717'ye, iyileşenlerin sayısı 81 bin 654'e yükseldi.

Salgının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya, yarın "virüsle yaşayacağı dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçiyor. "Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.