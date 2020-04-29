29 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.30 | Brezilya'da, Corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 474 kişi hayatını kaybetti.

09.20 | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi.

Erdoğan:"(ABD'ye) Bu mütevazi yardımın mücadelenize destek ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum"

Erdoğan: "Bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir"

09.10 | ABD'de Corona virüs kaynaklı ölü sayısı Vietnam Savaşı'nı geride bıraktı

09.00 | Kenya ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun'a getirildi.

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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 875 bine yaklaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 975 bin 798'e yükselirken, can kaybı da 54 bin 941'e ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 118 bini geçti.

İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928'e yükseldi. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgın dolayısıyla uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin inşaat, imalat gibi sektörler ile pek çok şirket için 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmesi için çalıştıklarını belirtti.

İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 190'a, vaka sayısı da 226 bin 629'a ulaştı. İyileşen sayısı ise 117 bini aştı.

Başbakan Pedro Sanchez, kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 856'ya çıkarken vaka sayısı 162 bin 100 ve iyileşenlerin sayısı da 44 bin 903 olarak açıklandı.

İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 152 bin 840'a, can kaybı da 20 bin 732'ye çıktı.