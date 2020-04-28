28 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

11.00 | Rusya'da son 24 saatte 6 bin 411 yeni Corona virüs vakası tespit edildi.

10.10 | Türkiye'nin, Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

10.00 | Afrika ülkelerinden Mali ve Nijer’den yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilen 151 Türk vatandaşı, Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi.

09.20 | Çin 6 yeni Corona virüs vakası bildirdi. Vakaların tamamının deniz aşırı ülkelerden geldiği açıklandı.

09.00 | Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 65 bin 176 yükseldi.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 875 bine yaklaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 975 bin 798'e yükselirken, can kaybı da 54 bin 941'e ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 118 bini geçti.

İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928'e yükseldi. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.



