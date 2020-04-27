27 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.20 | Avustralya'da son 24 saatte 3 kişinin daha yeni tip Corona virüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 83'e yükseldi.

09.10 | Brezilya'da son 24 saatte Corona virüs nedeniyle 189 kişi öldü

09.00 | İngiltere Başbakanı Johnson 22 gün sonra görevine döndü.

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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 206 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 875 bine yaklaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 975 bin 798'e yükselirken, can kaybı da 54 bin 941'e ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 118 bini geçti.

İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928'e yükseldi. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.