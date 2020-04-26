26 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.50 | Dünya genelinde Corona virüs salgınında iyileşenlerin sayısı 820 bini geçti

09.30 | Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşı, yeni tip Corona virüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

09.20 | Arjantin'de karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı

09.00 | Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 346 kişi öldü

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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini, iyileşenlerin sayısı ise 825 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 945 binin üzerine çıktı, can kaybı da 53 bine ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 110 bini geçti.

İtalya'daki can kayıpları 26 bin 384'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 195 bin 351 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 63 bin 120'ye yükseldi.

İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bin 902'ye, vaka sayısı 223 bin 759'a ulaştı. İyileşen sayısı ise 95 bin 708 oldu.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 614'e çıkarken vaka sayısı 186 bin 358, iyileşenlerin sayısı ise 44 bin 594 olarak açıklandı.

İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 148 bin 377'ye, can kaybı da 20 bin 319'a çıktı.