20 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.30 | ABD Başkanı Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz

10.00 | Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı.

09.40 | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

09.10 | Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

09.00 | İngiltere'de 80 Kıbrıslı Türk Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2,3 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 613 bine, can kaybı ise 164 bine ulaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, en fazla can kaybının yaşandığı ve en fazla vaka sayısının görüldüğü ABD'de, vaka sayısı 746 bin, iyileşenlerin sayısı ise 67 bini aşarken, Kovid-19 nedeniyle 40 bin 585 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'da can kaybı 23 bin 660'a, virüs bulaşan kişi sayısı 178 bin 972'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 55 olarak açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen futbolcular, Kovid-19 acil durumunun getirdiği zorlukların aşılabilmesi için kulüpleri yararına bu sezona ait 4 aylık maaşlarından feragat etti.