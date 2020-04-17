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Corona virüs 17 Nisan haberleri... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
17 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...
10.00 | İtalyan ve İspanyol doktorlar, bacaklardaki döküntünün Corona virüs hastalığının başka bir belirtisi olabileceğini öne sürdü.
09.45 | Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu
09.30 | Çin, 15'i denizaşırı olmak üzere 26 yeni Corona virüs vakası ve 66 yeni asemptomatik vaka bildirdi. Ülke genelinde ölüm yaşanmadı.
09.00 | Güney Kore'de son 24 saatte 7,668 test yapıldı ve 22 yeni tanı kondu. 1 kişi hayatını kaybetti ve 72 hasta daha iyileşerek toplam iyileşen sayısını 7,829'a yükseltti.
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Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 146 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 545 bin, can kaybı ise 144 bine çıktı.
Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD'de virüs bulaşanların sayısı 667 bini geçerken,hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 900, iyileşenlerin sayısı ise 57 bin 189'a yükseldi.
İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bin 170'e çıkarken, vaka sayısı 168 bin 941'e, iyileşenlerin sayısı ise 40 bin 164'e çıktı.