17 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.00 | İtalyan ve İspanyol doktorlar, bacaklardaki döküntünün Corona virüs hastalığının başka bir belirtisi olabileceğini öne sürdü.

09.45 | Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

09.30 | Çin, 15'i denizaşırı olmak üzere 26 yeni Corona virüs vakası ve 66 yeni asemptomatik vaka bildirdi. Ülke genelinde ölüm yaşanmadı.

09.00 | Güney Kore'de son 24 saatte 7,668 test yapıldı ve 22 yeni tanı kondu. 1 kişi hayatını kaybetti ve 72 hasta daha iyileşerek toplam iyileşen sayısını 7,829'a yükseltti.

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Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 146 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 545 bin, can kaybı ise 144 bine çıktı.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD'de virüs bulaşanların sayısı 667 bini geçerken,hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 900, iyileşenlerin sayısı ise 57 bin 189'a yükseldi.

İtalya'daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bin 170'e çıkarken, vaka sayısı 168 bin 941'e, iyileşenlerin sayısı ise 40 bin 164'e çıktı.