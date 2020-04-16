16 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.40 | ABD’de yeni tip Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.

09.30 | Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nden (ICMR) bilim insanları, ülkede yaşayan yarasalarda, henüz tehlike derecesi bilinmeyen yeni bir tür Corona virüs keşfetti.

09.15 | Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "3 aylık süre boyunca, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek."

09.00 | AFP, ABD'nin son 24 saat içinde yaklaşık 2,600 ölüm bildirdiğini duyurdu. Ülke genelinde şu ana kadar rapor edilen 644,089 vaka ve 28,529 ölüm var.

İlk ölümün 1 Mart tarihinde bildirildiği ABD'de son günlük ölüm sayısı, ülkedeki toplam ölüm sayısının yaklaşık %10'una eşit.

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Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada yer alan ABD'de vaka sayısı 600 binin üzerine çıkarken, Kovid-19 kaynaklı can kaybı da 25 bini geçti.

İtalya'daki can kaybı 21 bin 67'ye ulaşırken, ülke genelinde virüs bulaşanların sayısı 162 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı ise 37 bin 130'a yükseldi.

İspanya'da ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 18 bin 56'ya çıkarken, taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 504, toplam vaka sayısı ise 172 bin 541 olarak açıklandı.