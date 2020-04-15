15 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.00 | Dünyada, Corona virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 480 bini geçti.

09.35 | ABD'de son 24 saatte 2300'ten fazla Corona virüs kaynaklı ölüm kaydedildi. Bu şu ana kadar belirlenen en büyük sayı...

09.35 | New York'ta test edilmeyen 3 bin 700 kişinin daha Corona virüsten öldüğü ortaya çıktı

09.30 | Gine'de Corona virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

09.15 | Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 65'e ulaştı.

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Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e çıktı.

İtalya'da salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı159 bin 516'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 35 bin 435 olarak açıklandı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulanfutbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi.