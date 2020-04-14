14 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.00 | Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.





NOT: Corona virüs Bilim Kurulu, saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

09.50 | New Mexico'da yapılan bir araştırmada Corona virüs diğer virüslere göre iki kat daha fazla bulaşıcı olduğu ortaya çıktı.

09.30 | New York’ta, eğitim departmanına bağlı 50 çalışanın Corona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

09.20 | Endonezya’da yeni tip Corona virüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi.

09.10 | Corona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 89 yeni vaka görülürken, virüse bağlı herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

09.00 | Güney Kore Savunma Bakanlığı, 39 askerin Corona virüs testinin pozitif çıktığını ve 1,200 askerinde karantinada olduğunu açıkladı.

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Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e çıktı.

İtalya'da salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı159 bin 516'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 35 bin 435 olarak açıklandı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulanfutbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de ise vaka sayısı 574 bin 138'e ulaşırken, can kaybı 22 bin 960 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı ise 35 bine yaklaştı.

Amerikan ABC kanalı sunucusu George Stephanopoulos'a Kovid-19 teşhisi konuldu.