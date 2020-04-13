13 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ

09.10 | Corona virüs salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında, son 24 saatte 108 yeni vaka görüldüğü ve 2 kişinin öldüğü bildirildi.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 830 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 113 bini, iyileşenlerin sayısı ise 420 bini aştı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a çıktı. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı 156 bin 363'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 34 bin 211 olarak açıklandı. Bu, 19 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük rakam oldu.