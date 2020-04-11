Corona virüs haberleri! 11 Nisan corona virüs son dakika haberleri CANLI BLOG
Corona virüs 11 Nisan haberleri... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
11 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...
09.10 | Japonya 658 yeni vaka ve 6 yeni ölüm bildirerek toplamda 6,717 vaka ve 105 ölümü doğruladı.
09.00| İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.
08.30 | ABD Savunma Bakanlığı, toplam 1.893 askerin Corona virüse yakalandığını açıkladı.