11 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.10 | Japonya 658 yeni vaka ve 6 yeni ölüm bildirerek toplamda 6,717 vaka ve 105 ölümü doğruladı.

09.00| İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.

08.30 | ABD Savunma Bakanlığı, toplam 1.893 askerin Corona virüse yakalandığını açıkladı.