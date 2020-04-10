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Corona virüs 10 Nisan haberleri... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
10 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ
00:12 | Kayserispor, 24 Mart tarihinde corona virüs testleri pozitif çıkan personellerinin 8 Nisan'da yapılan testte sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
https://twitter.com/KayserisporFK/status/1248358076752764928