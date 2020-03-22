Corona Virüs günlerinde canlı yayın ev konserleri nasıl izlenir?

Biletix Blog'un hazırladığı canlı konserleri izleme rehberinde evde olduğunuz bu günlerde bu konserlere nasıl ulaşacağınız derlendi.

Canlı konserleri nereden bulabilirsin?

Sanatçıları takip et

Bunun en kolay yolu sevdiğin isimleri sosyal medyadan takip etmek. Hayran olduğun sanatçıları Instagram, YouTube, Twitter gibi platformlardan takip etme alışkanlığın yoksa, takibe hemen başlamanı öneririz. Çoğu isim canlı konserlere başlamadan önce haber veriyor, böylece konser saatini kaçırmamış olursun.

Müzik yapım firmalarını takip et

Sevdiğiniz isimler çok büyük yapım şirketlerine değil de bağımsız plak şirketlerine bağlı olabilir. Bu alternatif şirketleri de takip etmen önemli.

Sevdiğin mekanları takip et

Sevilen mekanların çoğu sosyal medyada seni sanatla buluşturmaya devam edecek. Sık sık zaman geçirdiğin favori mekanların sosyal medya hesaplarını takip etmenin tam zamanı!

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Festivallere gidemediğimiz bu zor dönemin de bir festivali var: “Stay at Home Festival” Evde kalma festivali sayesinde açıkhava festivallerinin coşkusunu evinde yaşayabilirsin.

Rolling Stone dergisi “In My Room” adında bir IG TV serisine başladı. Her pazartesi, çarşamba ve cuma bu kanal üzerinden canlı bir konser izleyebilirsin. Serinin ilk konuğu Brian Wilson. Sıradaki konukları biz de merakla bekliyoruz.

Ev konserlerini takip edebileceğin bir Facebook grubu da var. Corona Concerts adı verilen bu FB grubundan güncel konserler hakkında bilgi alabilirsin.

Şimdiye kadar canlı yayınlanmış en iyi ev konserleri:

Chris Martin – Coldplay

Chris Martin bu akımın dünyaya yayılması konusunda öncü oldu. Grup üyelerinin farklı yerlerde kalmasından dolayı yayına tek başına başladı ve geçti evindeki piyanonun başına.

https://www.instagram.com/tv/B90Ft_knpuT/

Keith Urban

Keith Urban, canlı konserini stüdyo olarak kullandığı garajda verdi. Arka plandaki gitarlar bu ev konserine gerçek bir Rock’n Roll havası katıyor aslında. Videoda Nicole Kidman’ın dans ettiğini de görebilirsiniz. :) Bu yayını gerçekleştirdiği akşam aslında gerçek bir konserde olacakmış kendisi, fakat konserin iptal olması onun hayranlarıyla buluşmasına engel olmamış!

P!nk

Gitar ve piyano eşliğinde leziz bir akustik performans dinlemek isteyenler P!nk’in ev konseriyle tüylerini diken diken edebilir. Video yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenmiş ve izlenmeye devam ediyor.

https://www.instagram.com/tv/B90HBXEJxP3/?hl=tr

John Legend

John Legend Chris Martin’in #EvdeKal çağrısına cevap olarak 1 saatlik bir set ile kamera karşısına geçti. “Sosyal mesafe önemli fakat bu durum sıkıcı olmak zorunda değil” cümlesiyle diğer sanatçıları da bu konuda cesaretlendirdi.

Bono – U2

Bono ise evden yayın yaptığı canlı bir konserle değil yepyeni bir şarkıyla bu sanatçıların arasında dahil oldu. Şarkıyı da İtalyanlara, İrlandalılara, doktorlara, hemşirelere, kısacası herkese/hepimize ithaf etti.

Lizzo

Lizzo bu canlı yayınlara farklı bir bakış açısı getirdi ve konser yerine meditasyon rehberliği yapmayı tercih etti. Videoda onu flüt çalarken görüyoruz. Sağlıklı düşünebilen bireyler olarak kalmamız için dinleyenlere rehberlik yapıyor. Aslında belki de bu meditasyonu her gün dinlemek gerekir.

Miley Cyrus

Miley Cyrus, Dr Amen ile pozitif kalmanın yöntemlerini anlatmak üzerine canlı yayına geçti.

https://www.instagram.com/tv/B92XFFwJHd2/

Peki bizim ülkemizde nasıl oldu bu işler?

Yalın

Yalın’ın gitarın başına geçip muhteşem sesiyle canlı yayın yaptığını görmüşsünüzdür. Canlı izleyemediyseniz bile videosunu izlemişsinizdir diye tahmin ediyoruz. Teşekkürler Yalın!

Gülsin Onay

Dinleyemeye doyamadığımız Gülsin Onay da Twitter üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla, müzikseverleri evinde ağırlıyor. Belki de her şeyden çok müziğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde ev konserlerine devam edeceğinin sözünü de verdi.

Cenk Erdoğan

Türkiye’nin en değerli müzisyenlerinden Cenk Erdoğan’ın bar taburesi üzerinden yaptığı muazzam ev konserini unutmayalım. Yenilerini kaçırmamak için kendisinin Instagram hesabını takip edebilirsin.

Birim Erol

Sadece konser değil farklı sanat disiplinleri için de canlı yayınlar yapılıyor. Resim, müzik ve dansa dokunan performanslar ilginizi çekiyorsa Birim Erol’un Instagram hesabını inceleyebilirsin. Kendisi performanslarına canlı yayınlarla devam edecekmiş.

https://www.instagram.com/tv/B96bD3-Am3-/

Hozier

Hozier de bu akşam 7’de instagram üzerinde canlı konser vereceğini haber verdi. Sevenler kaçırmasın!

Akın Sevgör

Bu akşam canlı konser verecek bir başka isim ise Akın Sevgör.

Bu mini konserlerin daha fazlasına ulaşmak için yukarıdaki ipuçlarını unutma. Sevdiğin sanatçıları sosyal medyadan takip ederek, bu dönemde onlarla etkileşim halinde kalabilirsin!

Bu içeriği yeni ev konserleriyle güncellemeye devam edeceğiz, takip etmeye devam edin. [Son güncelleme: 20.03.20 15:18]