Corona virüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını, Amazon Ormanları’ndaki dış dünyadan izole yaşayan yerlilere de bulaştı. Waorani kabilesinde ilk corona virüs vakası tespit edildi.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 15:22 Son Güncelleme:
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Corona virüs dış dünyadan izole yaşayan kabilelere de bulaştı

Ekvador Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ekvador’da Amazon Ormanları’nda dış dünyadan uzakta ve izole yaşayan Waorani kabilesindeki 17 yaşında hamile genç bir kadında koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Genç kadının başkent Kito’daki Nueva Aurora Luz Elena Arismendi Gíneco Kadın Doğum Hastanesi’ne kaldırıldığı duyuruldu. Öte yandan, genç kadında virüs tespit edilmesinin ardından kabiledeki 40 kişide daha ve bunların 6’sında semptomların görüldüğü kaydedildi.

EKVADOR’DA SON DURUM

Ekvador’da son verilere göre koronavirüs nedeniyle 2 bin 736 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplam vaka sayısının 33 bin 182 olduğu açıklandı.

DHA


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