Tüm dünya salgın paniğiyle evlerine kapanırken, Rich Kids of Internet olarak bilinen İnternetin Zengin Çocukları, lüks içindeki yaşamlarını sürdürüp gösteriş yapmaktan geri kalmıyor.

Zengin gençlerin büyük bölümü, seyahat yasaklarına uymuyor. Bu da yetmezmiş gibi yasakları çiğnedikleri anların fotoğraflarını paylaşıyor.

Bazı zenginler ise alışılmışın dışındaki 'lüks karantina'larından paylaşımlarıyla pes dedirtiyor.

Kimileri maske takıp corona virüs mesajı veriyor.

Kimi ise marketi silip süpürdüğünü böbürlene böbürlene göstermekten utanç duymuyor.

Hele bir grup var ki koronavirüsten bihaber poz verip paylaşım yapıyor...

Maddy Burciaga de onlardan biri. Lamborghini marka süper lüks otomobilinde poz verdi. Monaco'dan paylaşım yapan sarışın güzelin maske bile takmaması dikkat çekti.

Fenomen Alexa Dellanos'a göre ise "hayat devam ediyor". Sosyetik güzel mesajını bu fotoğrafla duyurdu. Porto Riko'lu Instagram fenomeni, takipçilerine evde kalma ve kendilerine dikkat etme mesajını verdi.