Corona virüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu günlerde oyun oynamak neredeyse kaçınılmaz bir son gibi. Vakit geçirmek için en iyi alternatif yollardan biri olan oyun tarafında satışlar da patladı. Corona virus sebebiyle insanların evden çıkamıyor. Bu nedenle insanlar vakit geçirebilmek için çeşitli seçeneklere başvuruyor. Video oyunları, diziler ve filmler. Spor oyunlarına ilgisi olmayanlar için hikayeli ve uzun süreli vakit geçirebileceğini keyifli oyunları tercih ediyorlar.

Sony, corona virüs döneminde satışını en çok yaptığı 10 oyunu açıkladı.

İşte o liste:

1. Call of Duty: Modern Warfare

2. EA SPORTS FIFA 20

3. Grand Theft Auto V

4. The Sims 4

5. Minecraft

6. The Witcher 3: Wild Hunt

7. God of War

8. Gran Turismo Sport

9. Assassin’s Creed Origins

10. Assassin’s Creed Odyssey