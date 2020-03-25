Atalanta'da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüs vakası olduğu tespit edilmişti.

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise İtalyan basınına şu açıklamalarda bulundu: "Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk."

Marco Sportiello’nun corona virüsü testi pozitif çıktı

Öte yandan Atalanta kalecisi Marco Sportiello’nun corona virüsü testi pozitif çıktı. Kulübün resmi açıklamasının ardından İtalya Serie A’da corona virüsü vakası da 15’e çıkmış oldu. Sampdoria’da altı, Juventus’ta üç, Fiorentina’da üç, Milan’da bir, Hellas Verona’da bir ve bu vakayla Atalanta’da da bir olmak üzere Serie A’da vaka sayısı 15’e yükseldi.

Atalanta – Valencia maçı salgının başlangıç noktası mı?

Belediye Başkanı Giorgio Gori ve pekçok profesör, 19 Şubat’ta oynanan ve Bergamo’dan 40 bin taraftarın Milano’ya gittiği ve San Siro’da oynanan Atalanta-Valencia maçının virüsün bütün İtalya’ya yayılmasında başrolü oynayan olay olduğunu düşünüyordu.

Atalanta, stadyumunun yetersiz olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde maçlarını San Siro’da oynadı. Sportiello da o gün Valencia maçında yedekler arasında bulunuyordu. Valencia kulübü de tüm takımın, teknik heyetin ve görevlilerin testlerinin 3’te 1’inin pozitif çıktığını açıklamıştı.



