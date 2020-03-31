Afrika’da sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle yeni tip Corona virüsün yayılmasından büyük endişe eden hükümetler, vaka sayıları az olmasına rağmen Kovid-19'a karşı sıkı önlemler aldı.

Hiçbir kayıtlı vakanın olmadığı Lesotho, Sierra Leone ve sadece 7 vakanın görüldüğü Zimbabve de sokağa çıkma yasağı başlatanlar arasında.

Kısmi ve tam zamanlı olarak sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ülkeler, Gana, Burkina Faso, Moritanya, Senegal, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Kenya, Uganda, Lesotho, Sudan, Sierra Leone, Nijerya, Zimbabve, Ruanda, Cezayir, Libya, Tunus ve Mısır oldu.

Kıta genelinde 31 ülke sınırlarını kapatırken, 12 ülke de uluslararası uçuşları durdurdu.

Yaklaşık 5 bin 255 vaka ve 173 ölümün görüldüğü kıtada vaka sayısında Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso, Senegal ve Gana ön sıralarda yer alıyor.