Juventus savunmacısı Daniele Rugani, İtalya'da Corona virüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu olmuştu. Eşi ise hamile olduğunu ve virüsün bebeği etkilemesinden korktuğunu söyledi. Rugani'nin eşi, "Şimdi ne olacak bilmiyorum. Doktorlar, 'virüsün etkilememesi lazım' diyorlar ama ciddi şekilde korkuyorum" dedi.

Rugani'nin testinin pozitif çıkmasının ardından tüm Juventus kadrosu ve kulüp çalışanları karantinaya alınmış, kısa süre sonrada Fransız oyuncu Blaise Matuidi'nin de testi pozitif çıkmıştı.

İtalya'da son 24 saatte Corona virüs sebebiyle 475 kişi hayatını kaybetmiş ve toplam sayı dün itibariyle 2978'e çıkmıştı.



