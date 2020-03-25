Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı hükümetler, sivil toplum örgütleri yoğun bir çaba içinde.

Ölümcül virüs nedeni ile Türkiye'de de önlem üstüne önlem alınırken, bazı kişilerin de bu süreci fırsata çevirmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Corona' isminin markalaşması için 24 ayrı başvuru yapıldı. İlk basvurunun tarihi 27 Ocak. Bu tarihte Türkiye'de henüz virüse yakalanan kimse yok. Yapılan başvuruda 'Coronagel' markası ile dezenfektan, tibbi amaçlı deterjan, ilaçlı sabun, el losyonları üretileceği bildiriliyor.

11 MART'TAN SONRA ARTTI

Kayıtlara göre, 'Corona' ismi ile şubat ayı sonunda iki başvuru yapılırken, Türkiye'de ilk vakanın acıklandığı 11 Mart ve sonrasında başvurular arttı. Yine ilk ölüm vakaşının açıklandığı 18 Mart günü ise 3 ayrı başvuru yapıldı. Yapılan başvurularda tescili istenen marka ile üretileceği belirtilen ürünler arasında ise yok yok. Dezenfektan, maske, parfüm, çamaşır suyu, sabun, zımpara taşı, el losyonu, çorap yapılan başvurularda öne çıkan ürünlerden bazıları.

'30 GÜN ETKİSİNİ GÖR'

Yapılan başvuruların bazılarında beyan edilen kimi ifadeler ise pes dedirtecek türden. Tüm dünyada uzmanlar, koronavirüsün ilacı için gece gündüz çalışırken bir başvurucu 16 Mart günü yaptığı başvuruva iliskin, üretimini yapacağı ürün için “Corona virüsü ve ona benzer tipteki virüslerin dezenfekte eden ilaç. Bu ilaç sıkıldığı veya sürüldügü bölgede yaklaşık 30 gün boyunca etkili olur" iddiasında bulunuyor.

'CORONA' DİYE SİLAH ÜRETECEK

Dikkat çeken başvurulardan birinin sahibi ise Konya Beyşehir'de av tüfeği üretimi yapan bir firmanın sahibi Ayhan Tatal.

5 Şubat tarihli başvuru ile Tatal 'Corona' markasının kendi adına tescilini istedi. Tatal başvurusunda, 'Corona' markasını ateşli, havalı ve yaylı silahların yanı sıra ağır silahlar, havanlar ve roketlerde kullanacağını belirtiyor.

Hürriyet'in ulaştığı Ayhan Tatal, (55) başvuru gerekçesini şöyle açıkladı: "Doğrusu benim aklımda yoktu. Ankara'dan bir akram aradı, 'enişte böyle bir şey var başvuralım' dedi. Ben de olur" dedim. Malum "Corona' öldürücü birşey, silah da öldürücü. Oradan aklımıza geldi. Marka başvurusuna ilişkin, Kurum, olumlu olumsuz bir yanıt verecektir."

SUYUNU ÇIKARDILAR!

Yapılan başvurularda kimi salt 'Corona' markası ile başvururken, "Coronax', 'A.C. Anti Corona',"Hyper Corona', "Corona nano maske', 'Corona Covid-19', 'Biocorona', 'Coronastop', 'NoCorona', 'Moda Corona', "Coronavit', "Covit-19 Coronavirüs', 'Coronamask', "Corona off, 'Corona Eue De Parfume' gibi markalar için tescil başvcurusu yapıldı.