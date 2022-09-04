Yakın zamana kadar sadece Türkiye’deki performansını sergilemeye odaklandığını, ancak eski kulübüne karşı oynadığı iki maçtan sonra tablonun değiştiğini ifade eden Cornelius, aniden oluşan eski takımına geri dönme fırsatı üzerine, Kopenhag’a gitmesi için daha ucuz bir fiyata izin vermelerinden dolayı bordo-mavililere teşekkür etti.

“ Trabzonspor ’un böyle davranmasına şaşırdınız mı?” sorusuna ünlü forvet Cornelius, şu cevabı verdi:

“Bu anlayışa sahip olmadıklarından korkabilirdim. Ama yönetimde anlayışla karşılayan iyi insanlar vardı ve bunun için herkese minnettarım.” (Skorer)