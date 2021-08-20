Cornelius: İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum

UEFA Konferans Ligi Play Off ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 yenilen Trabzonspor 'da golün sahibi Cornelius maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Cornelius, 'Takımımın şok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Roma deplasmanına gittiğimizde gerekli skoru alabiliriz. İyi başladık oyuna. Lige de aynı şekilde. Birçok olumlu işler yaptık. Roma'ya karşı oynuyorsunuz, önemli ve güçlü bir takım. Bu tip maçlarda iyi oynamak ve skoru alabilmek önemli, iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Takımlara baktığınıza bu Şampiyonalar Ligi de olabilirdi. Özel bir turnuva. Burada da yolumuza devam etmeye çalışacağız' dedi.